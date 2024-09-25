Девушка записывала видео на телефон. Вдруг над ней пролетел российский КАБ, передает 24 Канал.

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Момент попадания российского КАБа в жилой дом Харькова

Девушка в момент ракетной атаки на Харьков записывала видеосообщение на телефон. В этот момент она услышала звуки приближающегося снаряда,, и увидела вспышку.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне в целом 24 сентября ударили по четырем административным районам города. В частности, они применили КАБы по двум жилых многоэтажках в Киевском и Салтовском районах. В этот день также российская армия разрушила хлебозавод и повредила стадион.

Всего пострадало 36 человек, 3 – погибли. Предварительно под завалами может находиться еще один человек. Работы на месте попадания продолжаются.

Момент атаки на дом в Харькове: смотрите видео