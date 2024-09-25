Дівчина записувала відео на телефон. Аж раптом над нею пролетів російський КАБ, передає 24 Канал.

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Момент влучання російського КАБа у житловий будинок Харкова

Дівчина у момент ракетної атаки на Харків записувала відеоповідомлення на телефон. У цей момент вона почула звуки снаряда, що наближався, та побачила спалах.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни загалом 24 вересня вдарили по чотирьох адміністративних районах міста. Зокрема, вони застосували КАБи по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. Цього дня також російська армія зруйнувала хлібзавод та пошкодила стадіон.

Загалом постраждало 36 людей, 3 – загинуло. Попередньо під завалами може перебувати ще одна людина. Роботи на місці влучання тривають.

Момент атаки на будинок у Харкові: дивіться відео