В прокуратуре рассказали детали последствий. Там также сообщили, чем именно ударил враг по Харькову.
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Последствия удара врага по Харькову
Согласно данным следствия, 25 мая примерно в 00:40 враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова.
Повреждены лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна,
– говорится в сообщении.
Там рассказали, что по предварительным данным, Россия ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последствия удара по Харькову / Фото Харьковская областная прокуратура
Утром 25 мая враг нанес удар авиабомбами по Харькову: коротко
- Примерно в половине 11 утра 25 мая в Харькове раздались взрывы. Оккупанты запустили по городу КАБы.
- В 10:36 Игорь Терехов написал, что два КАБа могли ударить по Северной Салтовке. Однако после уточнения информации выяснилось, что удар на самом деле был по очень близкому пригороду Харькова.
- Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что враг ударил недалеко от города.
- Сейчас известно об одном раненом гражданском мужчине. Данные о пострадавших еще уточняются.