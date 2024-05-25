В прокуратуре рассказали детали последствий. Там также сообщили, чем именно ударил враг по Харькову.

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Последствия удара врага по Харькову

Согласно данным следствия, 25 мая примерно в 00:40 враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова.

Повреждены лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна,

– говорится в сообщении.

Там рассказали, что по предварительным данным, Россия ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия удара по Харькову / Фото Харьковская областная прокуратура

Утром 25 мая враг нанес удар авиабомбами по Харькову: коротко