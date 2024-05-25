У прокуратурі розповіли деталі наслідків. Там також повідомили, чим саме вдарив ворог по Харкову.

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Наслідки удару ворога по Харкову

Відповідно до даних слідства, 25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетні удари по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна,

– йдеться в повідомленні.

Там розповіли, що за попередніми даними, Росія вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки удару по Харкову / Фото Харківська обласна прокуратура

Зранку 25 травня ворог завдав удару авіабомбами по Харкову: коротко