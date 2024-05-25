У прокуратурі розповіли деталі наслідків. Там також повідомили, чим саме вдарив ворог по Харкову.
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Наслідки удару ворога по Харкову
Відповідно до даних слідства, 25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетні удари по Слобідському району Харкова.
Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна,
– йдеться в повідомленні.
Там розповіли, що за попередніми даними, Росія вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Наслідки удару по Харкову / Фото Харківська обласна прокуратура
Зранку 25 травня ворог завдав удару авіабомбами по Харкову: коротко
- Приблизно о пів на 11 ранку 25 травня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти запустили по місту КАБи.
- О 10:36 Ігор Терехов написав, що два КАБи могли вдарити по Північній Салтівці. Однак після уточнення інформації зясувалося, що удар насправді був по дуже близькому передмістю Харкова.
- Очільник ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що ворог вдарив неподалік міста.
- Наразі ввідомо про одного пораненого цивільного чоловіка. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.