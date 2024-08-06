В поликлинике, которую серьезно повредило во время атаки, уже принимали пациентов. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с мужчиной, которого чудом не ранило в результате удара, а также с врачом, который уже начал прием.

Читайте больше Россияне ударили по центру Харькова: есть попадание в жилую зону, на месте атаки – пожар

Чудом уцелели во время атаки россиян

Утром 6 августа россияне цинично обстреляли центр Харькова. В частности, под ударом оказалась поликлиника. Жена господина Владимира имела запланированный поход к врачу в местной поликлинике.

Мы приехали с женой в поликлинику к врачу. Мы не пострадали, но испугались ... Думаю, машина не подлежит восстановлению, на нее, видимо, летели обломки. Если бы я сидел в машине, мне бы все это на голову упало... Я хотел посидеть, а сказала идти с ней,

– рассказал господин Владимир.

Если бы мужчина все же остался в машине, есть высокая вероятность, что он по меньшей мере был бы серьезно ранен. Однако, к счастью, беды удалось избежать.

Последствия удара россиян / 24 Канал

Смотрите также Атака на центр Харькова: в ОВА сказали, какой ракетой мог ударить враг

Поликлиника работала

Перед тем, как Россия атаковала Харьков, поликлиника работала. Врач-дерматолог Павел Маргарит как раз проводил лечение пациентки.

Удар произошел около 10 утра. Я работал в это время, у меня была пациентка. Проводил криодеструкцию (метод удаления новообразований на коже с помощью азота – 24 Канал). Все произошло мгновенно: никто не успел среагировать... Пациентка сидела на кресле, ее посекло стеклом, но мы быстро обработали раны. Она была шокирована, но успокоилась и главное, жива,

– отметил врач-дерматолог.

Атака оккупантов по поликлинике / 24 Канал

Заметим, что в результате удара оккупантов количество пострадавших возросло до 8 человек. В то же время цифры могут меняться в соответствии с поступлением новой информации.

В результате взрыва у четырех человек острая реакция на стресс, у других – различные телесные повреждения. Жизни раненых ничего не угрожает.