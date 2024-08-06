Утром в Харькове прогремели мощные взрывы. В ОВА предположили, какой ракетой противник нанес удар по городу.

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Могла быть баллистика

По предварительным данным, оккупанты попали "Искандером". Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

По словам чиновника, повреждения получили гражданские помещения, в частности поликлиника, гражданские автомобили, жилая инфраструктура, выбиты окна. По меньшей мере два человека пострадали. У них острая реакция на стресс. Ликвидация последствий атаки продолжается.

К слову, ночью враг попал по Циркунах Харьковского района, в результате чего загорелся жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также поздно вечером оккупанты обстреляли украинскую столицу баллистикой. В Киеве прогремел ряд взрывов. По сообщению Воздушных сил, россияне запустили по Киевщине 4 ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской области. В столице в результате атаки повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе. А в области – многоквартирный дом, две заправочные станции, многоэтажки с офисами.