У поліклініці, яку серйозно пошкодило під час атаки, вже приймали пацієнтів. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з чоловіком, якого дивом не поранило внаслідок удару, а також з лікарем, який вже розпочав прийом.

Читайте більше Росіяни вдарили по центру Харкова: є влучання у житлову зону, на місці атаки – пожежа

Дивом уціліли під час атаки росіян

Вранці 6 серпня росіяни цинічно обстріляли центр Харкова. Зокрема, під ударом опинилась поліклініка. Дружина пана Володимира мала запланований похід до лікаря у місцевій поліклініці.

Ми приїхали з дружиною в поліклініку до лікаря. Ми не постраждали, але злякалися… Думаю, машина не підлягає відновленню, на неї, мабуть, летіли уламки. Якби я сидів в машині, мені б все це на голову впало… Я хотів посидіти, а сказала йти з нею,

– розповів пан Володимир.

Якби чоловік все ж залишився у машині, є висока ймовірність, що його щонайменше було б серйозно поранено. Однак, на щастя, біди вдалося уникнути.

Наслідки удару росіян / 24 Канал

Дивіться також Атака на центр Харкова: в ОВА сказали, якою ракетою міг вдарити ворог

Поліклініка працювала

Перед тим, як Росія атакувала Харків, поліклініка працювала. Лікар-дерматолог Павло Маргарит якраз проводив лікування пацієнтки.

Удар стався близько 10 ранку. Я працював в цей час, у мене була пацієнтка. Проводив кріодеструкцію (метод видалення новоутворів на шкірі за допомогою азоту – 24 Канал). Все сталося миттєво: ніхто не встиг зреагувати… Пацієнтка сиділа на кріслі, її посікло склом, але ми швидко обробили рани. Вона була шокована, але заспокоїлась і головне, жива,

– відзначив лікар-дерматолог.

Атака окупантів по поліклініці / 24 Канал

Зауважимо, що внаслідок удару окупантів кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Водночас цифри можуть змінюватись відповідно до надходження нової інформації.

Внаслідок вибуху у чотирьох людей гостра реакція на стрес, в інших — різні тілесні ушкодження. Життю поранених нічого не загрожує.