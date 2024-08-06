Близько 10-ої ранку окупанти завдали ударів по Харкову. У місті лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила про наслідки чергової злочинної атаки.

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Приліт по поліклініці

Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, він зазначив, що щонайменше дві людини постраждали. У них – гостра реакція на стрес. Також під завалами ураженої будівлі можуть перебувати люди.

До слова, вночі ворог теж обстрілював Харків. Противник вдарив по Циркунах Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, після чого виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

Вже традиційно окупанти здійснили повітряну атаку на Україну, випустивши 16 дронів, 4 балістичні ракети та 2 керовані авіаційні.

ППО було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській і Хмельницькій областях.