Атаковали россияне из населенного пункта Строитель Белгородской области России. В прокуратуре заявили, что россияне наносили удары по Харьковщине ориентировочно с 15:15. Взрывы раздавались минимум в 15:23, 15:31 и 15:39 24 сентября. Что известно о циничном обстреле врага – читайте в тексте 24 Канала.

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Две бомбы попали по территории Циркуновской территориальной общины. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову – Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах,
– заявили в Харьковской областной прокуратуре.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что КАБы прилетели по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что прилеты двух КАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова.

Последствия обстрела Киевского и Немышлянского районов Харькова

Олег Синегубов рассказал, что оккупанты попали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории. Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе этажи многоэтажки сложились с восьмого по третий.

Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом,
– рассказал мэр Харькова.

По его данным, в подъезде дома в Киевском районе, который больше всего поврежден, жили 82 человека.

Последствия атаки врага по многоэтажке в Харькове / фото ОВА, прокуратуры, ГСЧС

Синегубов отметил, что враг ударил по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове.

Последствия атаки по заводу, который изготавливал хлеб / фото ОВА

Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар и отметил, что мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод, стадион. То есть обычная жизнь обычных людей.

Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну,
– заверил президент.

Он добавил, что надо остановить террор, чтобы были безопасность, будущее, чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила.

Россия цинично ударила по мирным в Харькове / фото Владимира Павлова, предоставлены 24 Каналу

Важно. Россия цинично заявила, что якобы они попали по "военному объекту".

Игорь Терехов заявил, что россияне предварительно ударили по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250. В Харьковской областной прокуратуре:

  • подтвердили, что Россия атаковала 8 фугасными авиационными бомбами,
  • уточнили, что по многоэтажке в Киевском районе Харькова враги ударили ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и корректировки (УМПК). Это позволяет оккупантам сбрасывать КАБы на несколько большее расстояние.

Россия ударила 8 ФАБами: смотрите видео

Кстати, ФАБ-500, которой бьют россияне, является 500-килограммовой бомбой с массой взрывчатого вещества 300 килограммов.

Бомбы разработали в советское время и предназначались они для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, фортификационных укреплений и военной техники. Однако россияне бьют ими по гражданским домам.

По состоянию на 19:00 24 сентября известно о 3 погибших и 31 раненом человеке.

Подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. Поэтому всего погибших по городу трое,
– заявил мэр Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что самая молодая раненая – 17-летняя девушка, самая старая – 87-летняя женщина.

Подавляющее большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо людей в тяжелом. Три человека находятся в операционных,
– пояснил Синегубов по состоянию на 17:56 24 сентября.

По состоянию на 19:13 24 сентября на месте ударов еще разбирали завалы, работали специальные собаки-поисковики и необходимые профильные службы.