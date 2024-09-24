Атаковали россияне из населенного пункта Строитель Белгородской области России. В прокуратуре заявили, что россияне наносили удары по Харьковщине ориентировочно с 15:15. Взрывы раздавались минимум в 15:23, 15:31 и 15:39 24 сентября. Что известно о циничном обстреле врага – читайте в тексте 24 Канала.

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Куда попали россияне

Две бомбы попали по территории Циркуновской территориальной общины. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову – Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах,

– заявили в Харьковской областной прокуратуре.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что КАБы прилетели по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что прилеты двух КАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова.

Последствия обстрела Киевского и Немышлянского районов Харькова

Олег Синегубов рассказал, что оккупанты попали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории. Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе этажи многоэтажки сложились с восьмого по третий.

Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом,

– рассказал мэр Харькова.

По его данным, в подъезде дома в Киевском районе, который больше всего поврежден, жили 82 человека.

Последствия атаки врага по многоэтажке в Харькове / фото ОВА, прокуратуры, ГСЧС

Синегубов отметил, что враг ударил по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове.

Последствия атаки по заводу, который изготавливал хлеб / фото ОВА

Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар и отметил, что мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод, стадион. То есть обычная жизнь обычных людей.

Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну,

– заверил президент.

Он добавил, что надо остановить террор, чтобы были безопасность, будущее, чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила.

Россия цинично ударила по мирным в Харькове / фото Владимира Павлова, предоставлены 24 Каналу

Важно. Россия цинично заявила, что якобы они попали по "военному объекту".

Чем атаковал враг

Игорь Терехов заявил, что россияне предварительно ударили по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250. В Харьковской областной прокуратуре:

подтвердили, что Россия атаковала 8 фугасными авиационными бомбами ,

, уточнили, что по многоэтажке в Киевском районе Харькова враги ударили ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и корректировки (УМПК). Это позволяет оккупантам сбрасывать КАБы на несколько большее расстояние.

Россия ударила 8 ФАБами: смотрите видео

Кстати, ФАБ-500, которой бьют россияне, является 500-килограммовой бомбой с массой взрывчатого вещества 300 килограммов.

Бомбы разработали в советское время и предназначались они для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, фортификационных укреплений и военной техники. Однако россияне бьют ими по гражданским домам.

Количество раненых растет, есть жертвы

По состоянию на 19:00 24 сентября известно о 3 погибших и 31 раненом человеке.

Подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. Поэтому всего погибших по городу трое,

– заявил мэр Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что самая молодая раненая – 17-летняя девушка, самая старая – 87-летняя женщина.

Подавляющее большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо людей в тяжелом. Три человека находятся в операционных,

– пояснил Синегубов по состоянию на 17:56 24 сентября.

По состоянию на 19:13 24 сентября на месте ударов еще разбирали завалы, работали специальные собаки-поисковики и необходимые профильные службы.