Атакували росіяни з населеного пункту Строїтєль Бєлгородської області Росії. В прокуратурі заявили, що росіяни завдавали ударів по Харківщині орієнтовно з 15:15. Вибухи лунали щонайменше о 15:23, 15:31 та 15:39 24 вересня. Що відомо про цинічний обстріл ворога – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни скажуть, що "військовий об'єкт": який вигляд має житловий будинок у Харкові після атаки

Дві бомби влучили по території Циркунівської територіальної громади. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову — Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах,
– заявили в Харківській обласній прокуратурі.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що КАБи прилетіли по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Наслідки обстрілу Київського та Немишлянського районів Харкова

Олег Синєгубов розповів, що окупанти влучили в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території. Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі поверхи багатоповерхівки склалися з восьмого по третій.

Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом,
– розповів мер Харкова.

За його даними, у підʼїзді будинку у Київському районі, який найбільше пошкоджений, жили 82 людини.

Наслідки атаки ворога по багатоповерхівці у Харкові / фото ОВА, прокуратури, ДСНС

Синєгубов зазначив, що ворог вдарив по цивільному хлібопекарському підприємству у Харкові.

Наслідки атаки по заводу, який виготовляв хліб / фото ОВА

Володимир Зеленський відреагував на черговий російський удар та зазначив, що мішенями для російських бомб стали житловий будинок, хлібозавод, стадіон. Тобто звичайне життя звичайних людей.

Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну,
– запевнив президент.

Він додав, що треба зупинити терор, щоб були безпека, майбутнє, щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила.

Росія цинічно вдарила по мирних у Харкові / фото Володимира Павлова, надані 24 Каналу

Важливо. Росія цинічно заявила, що нібито вони влучили по "військовому об'єкту".

Ігор Терехов заявив, що росіяни попередньо вдарили по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250. У Харківській обласній прокуратурі:

  • підтвердили, що Росія атакувала 8 фугасними авіаційними бомбами,
  • уточили, що по багатоповерхівці у Київському районі Харкова вороги вдарили ФАБ-500 з універсальним модулем планування та коригування (УМПК). Це дозволяє окупантам скидати КАБи на дещо більшу відстань.

Росія вдарила 8 ФАБами: дивіться відео

До речі, ФАБ-500, якою б'ють росіяни, є 500-кілограмовою бомбою з масою вибухової речовини 300 кілограмів.

Бомби розробили в радянський час і призначались вони для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки. Проте росіяни б'ють ними по цивільних будинках.

Станом на 19:00 24 вересня відомо про 3 загиблих та 31 поранену людину.

Підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Тож всього загиблих по місту троє,
– заявив мер Терехов.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наймолодша поранена – 17-річна дівчина, найстаріша – 87-річна жінка.

Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних,
– пояснив Синєгубов станом на 17:56 24 вересня.

Станом на 19:13 24 вересня на місці ударів ще розбирали завали, працювали спеціальні собаки-пошуковці та необхідні профільні служби.