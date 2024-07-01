Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. Он также уточнил информацию, о состоянии пострадавших, которые сейчас находятся в больницах города.

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В тяжелом состоянии один человек

По его словам в тяжелом состоянии находится только один пострадавший. Это 58-летний мужчина, но медики описывают его состояние, как стабильное. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности.

Еще 5 взрослых - в состоянии средней тяжести.

В частности, состояние 16-летнего парня – стабильное с положительной динамикой.

Состояние младенца

Также Синегубов рассказал о 8-ми месячном мальчике, который пострадал в результате удара. Младенец в удовлетворительном состоянии. Сегодня, по словам руководителя ОВА, его готовят к выписке под наблюдение семейного врача.

Заметим, что днем 30 июня россияне ударили по Харькову КАБом, снаряд задел отделение Новой почты. Один человек погиб, сообщалось о десяти пострадавших, среди которых младенец. 8-месячный мальчик выпал из рук матери на асфальт из-за ударной волны.