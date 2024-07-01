Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він також уточнив інформацію, щодо стану потерпілих, які наразі перебувають у лікарнях міста.

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У важкому стані одна людина

За його словами у важкому стані перебуває лише один потерпілий. Це 58-річний чоловік, але медики описують його стан, як стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.

Ще 5 дорослих – у стані середньої тяжкості.

Зокрема, стан 16-річного хлопця – стабільний із позитивною динамікою.

Стан немовляти

Також Синєгубов роповів про 8-ми місячного хлопчика, який постраждав унаслідок удару. Немовля у задовільному стані. Сьогодні, зі слів керівника ОВА, його готують до виписки під нагляд сімейного лікаря.

Зауважимо, що вдень 30 червня росіяни вдарили по Харкову КАБом, снаряд зачепив відділення Нової пошти. Одна людина загинула, повідомлялося про десять постраждалих, серед яких немовля. 8-місячний хлопчик випав з рук матері на асфальт через ударну хвилю.