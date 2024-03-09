На этом россияне не остановились и сразу начали обстреливать город из артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, отметив, что враг в очередной раз отличился циничностью.
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Детали обстрела
По словам депутата, взрыв был настолько мощный, что даже люди, которые живут в отдаленных районах Херсона, почувствовали, что вроде бы содрогнулся абсолютно весь город.
Однако удар авиабомбой был лишь началом. После начался массированный артиллерийский обстрел, который не утихал довольно длительное время. Оккупанты пытались сделать так, чтобы спасатели не имели возможности освободить людей из-под завалов и помочь тем, кто пострадал от атаки.
Несмотря на артиллерийский обстрел, героическим трудом работников ГСЧС и других ликвидаторов удалось спасти мальчика и деблокировать двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже.
Оккупанты в своих пабликах массированный обстрел авиабомбой и артиллерией назвали "праздничным салютом". Циничность оккупантов переходит абсолютно все границы. Они просто намеренно запугивают гражданских людей и обстреливают их дома,
– подчеркнул Сергей Хлань.
Утром 9 марта россияне снова повторили массированный артиллерийский обстрел по городу Херсону. Враг в очередной раз бил по многоэтажкам и частному сектору. И, к большому сожалению, атаки не прекращаются.
Россияне продолжают терроризировать местное население Херсонщины
- Российские оккупанты до сих пор не могут смириться с проукраинской позицией херсонцев на оккупированной территории, поэтому усилили террор и начали арестовывать людей без перебора. Накануне псевдовыборов президента России оккупанты завезли дополнительные подразделения силовиков.
- Недавно враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, были повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
- Больше всего страдает Берислав. Постоянными обстрелами со стороны россиян город разрушен почти на 80%. Оккупанты уничтожают всю инфраструктуру: дома, медицинские учреждения и прочее. Интенсивность атак довольно высокая.