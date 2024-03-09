На этом россияне не остановились и сразу начали обстреливать город из артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, отметив, что враг в очередной раз отличился циничностью.

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Детали обстрела

По словам депутата, взрыв был настолько мощный, что даже люди, которые живут в отдаленных районах Херсона, почувствовали, что вроде бы содрогнулся абсолютно весь город.

Однако удар авиабомбой был лишь началом. После начался массированный артиллерийский обстрел, который не утихал довольно длительное время. Оккупанты пытались сделать так, чтобы спасатели не имели возможности освободить людей из-под завалов и помочь тем, кто пострадал от атаки.

Обратите внимание! В результате попадания авиабомбы пострадал 7-летний мальчик. Его доставили в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Он остается под наблюдением врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Несмотря на артиллерийский обстрел, героическим трудом работников ГСЧС и других ликвидаторов удалось спасти мальчика и деблокировать двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже.

Оккупанты в своих пабликах массированный обстрел авиабомбой и артиллерией назвали "праздничным салютом". Циничность оккупантов переходит абсолютно все границы. Они просто намеренно запугивают гражданских людей и обстреливают их дома,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Утром 9 марта россияне снова повторили массированный артиллерийский обстрел по городу Херсону. Враг в очередной раз бил по многоэтажкам и частному сектору. И, к большому сожалению, атаки не прекращаются.

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