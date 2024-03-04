Об этой результативной работе рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он также выложил в сеть видео, на котором можно увидеть поражение вражеского объекта.

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Защитники отомстили за атаки на Одессу

4 марта 2024 года. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, о**и! Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу!

– написал он.

На ракете можно увидеть надпись: "За детей Одессы. С ненавистью, без уважения".

Воздушные силы ударили авиабомбой по оккупантам: смотрите видео

Россияне убили в Одессе пятерых детей

В ночь на 2 марта российские военные атаковали Одессу дронами-камикадзе. К сожалению, один "Шахед" попал в многоэтажку. В результате этого погибли 12 человек.

4 марта городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что это самая страшная трагедия для города. Он добавил, что уже удалось установить всех 12 человек, погибших в результате атаки.

Он добавил, что уже удалось установить всех 12 человек, погибших в результате атаки. Известно, что 5 марта в последний путь проведут маленького Марка, а также его отца. Их похоронят в селе Первомайское в Одесской области. Мать мальчика сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Во вторник также похоронят Михаила Войтова на Западном кладбище.

6 марта будут прощаться с маленьким Тимофеем и его мамой. В тот же день возле дома будут прощаться с врачом Анной Чебан.

7 марта похоронят Ольгу Щербину. Сейчас ожидают, когда ее родственники приедут из-за границы.

Семью Кравец – родителей и троих детей – похоронят в Березовском районе. Еще один ребенок супругов остался сиротой. Мальчик на момент прилета находился у бабушки.

Приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также окажем материальную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице,

– сказал Геннадий Труханов.