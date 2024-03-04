Про це результативну роботу розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він також виклав у мережу відео, на якому можна побачити ураження ворожого об'єкта.

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Оборонці помстилися за атак на Одесу

4 березня 2024 року. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, о**и! Дякую пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу!

– написав він.

На ракеті можна побачити напис: "За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги".

Повітряні сили вдарили авіабомбою по окупантах: дивіться відео

Росіяни вбили в Одесі п'ятьох дітей

У ніч проти 2 березня російські військові атакували Одесу дронами-камікадзе. На жаль, один "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок цього загинули 12 людей.

4 березня міський голова Одеси Геннадій Труханов наголосив, що це найстрашніша трагедія для міста. Він додав, що вже вдалося встановити всіх 12 осіб, котрі загинули внаслідок атаки.

Він додав, що вже вдалося встановити всіх 12 осіб, котрі загинули внаслідок атаки. Відомо, що 5 березня в останню путь проведуть маленького Марка, а також його батька. Їх поховають у селі Першотравневе в Одеській області. Матір хлопчика наразі перебуває у лікарні у важкому стані. У вівторок також поховають Михайла Войтова на Західному кладовищі.

6 березня прощатимуться з маленьким Тимофієм і його мамою. Того ж дня поблизу будинку прощатимуться з лікаркою Ганною Чебан.

7 березня поховають Ольгу Щербину. Наразі очікують, коли її родичі приїдуть з-за кордону.

Родину Кравець – батьків і трьох дітей – поховають у Березівському районі. Ще одна дитина подружжя залишилася сиротою. Хлопчик на момент прильоту перебував у бабусі.

Приношу глибокі співчуття родинам та близьким загиблих. Всі витрати та організаційні питання, пов'язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалим, які перебувають в лікарні,

– сказав Геннадій Труханов.