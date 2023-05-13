Взрывная волна повредила энергетический объект в Хмельницкой области. Несмотря на это, энергоснабжение и газоснабжение в Хмельницкой области остается стабильным, отключений потребителей нет.

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В 6 областях отключения

В то же время в 6 прифронтовых и приграничных областях часть потребителей остается без света из-за повреждений в результате предварительных обстрелов. Это жители Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Однако энергетики продолжают возобновлять энергоснабжение. За сутки удалось вернуть свет для 28,9 тысячи потребителей. Это абоненты Запорожской и Донецкой областей.

"Прилет" в Хмельницком

Ночью 13 мая россияне атаковали Украину беспилотниками. ПВО сбила 17 дронов. Однако 4 БПЛА, которые не смогли сбить украинские защитники, нанесли удары по Хмельницкой области.

Было попадание в объект критической инфраструктуры. Также пострадала и жилищная инфраструктура. По информации ОВА, говорится о сотнях домов: многоэтажках, частных. В основном крыши, потолки, двери, окна, балконы.

Кроме того, повреждена большая часть учебных заведений, объекты культуры, админпомещения, промышленные предприятия.