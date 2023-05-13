Вибухова хвиля пошкодила енергетичний об’єкт на Хмельниччині. Попри це, енергопостачання та газопостачання у Хмельницькій області залишається стабільним, відключень споживачів немає.

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У 6 областях відключення

Водночас у 6 прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів. Це жителі Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Проте енергетики продовжують відновлювати енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Це абоненти Запорізької та Донецької областей.

"Приліт" у Хмельницькому

Вночі 13 травня росіяни атакували Україну безпілотниками. ППО збила 17 дронів. Однак 4 БпЛА, які не змогли збити українські захисники, завдали ударів по Хмельницькій області.

Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також постраждала й житлова інфраструктура. За інформацією ОВА, мовиться про сотні будинків: багатоповерхівок, приватних. Здебільшого дахи, стелі, двері, вікна, балкони.

Крім того, пошкоджено велику частину навчальних закладів, об'єкти культури, адмінприміщення, промислові підприємства.