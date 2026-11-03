В Харькове из-за российских обстрелов частично отключено отопление, а метро работает с перебоями

Из-за обстрелов в Харькове изменился график работы метро и теплоснабжения / Коллаж 24 Канала (Getty Images)
3 ноября российские войска нанесли удары по объектам жизнеобеспечения Харькова и области. В результате атаки в городе частично отключились отопление и горячая вода, а также было нарушено движение поездов метро.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
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Какова ситуация в Харькове после обстрелов?
В результате обстрелов объектов инфраструктуры города и области, обеспечивающих жизнедеятельность, в Харькове частично приостановили теплоснабжение и горячее водоснабжение.
В настоящее время профильные службы принимают меры, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление услуг.
Из-за нестабильного напряжения в электросетях в Харьковском метрополитене возможны отклонения от расписания движения поездов. Пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок.
В то же время в области по-прежнему звучит воздушная тревога. Жителей призывают не игнорировать ее, находиться в укрытиях и быть осторожными.
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Напомним, российские войска на рассвете 3 ноября вновь атаковали Днепр. В результате обстрела повреждены жилые дома, также есть раненые.
В Самарском районе зафиксированы попадания в теплоэлектроцентраль, жилой квартал и отделение полиции. Кроме того, повреждения получила больница. Информация о точном количестве раненых и их состоянии пока не уточняется.
На месте работают профильные службы, которые обследуют территорию и ликвидируют последствия атаки. Местные власти продолжают выяснять масштабы повреждений.
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