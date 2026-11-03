У Харкові через російські обстріли частково зникло опалення, а метро працює з перебоями

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Яка ситуація в Харкові після обстрілів?

Внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури міста та області, які забезпечують життєдіяльність, у Харкові частково призупинили теплопостачання та гаряче водопостачання.

Наразі профільні служби вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити надання послуг.

Через нестабільну напругу в електромережах у Харківському метрополітені можливі відхилення від розкладу руху поїздів. Пасажирам варто враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Водночас в області досі лунає повітряна тривога. Жителів закликають не ігнорувати її, перебувати в укриттях і бути обережними.

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Нагадаємо, російські війська вдосвіта 3 листопада знову атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, також є поранені.

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У Самарському районі зафіксували влучання у теплоелектроцентраль, житловий квартал і відділ поліції. Крім того, пошкоджень зазнала лікарня. Інформація про точну кількість поранених та їхній стан наразі не уточнюється.

На місці працюють профільні служби, які обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки. Місцева влада продовжує з'ясовувати масштаби пошкоджень.