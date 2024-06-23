В эфире канала Суспильне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о последствиях российского удара по региону. Так, наибольшим разрушениям подвергся Университет нефти и газа, передает 24 Канал.

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Последствия российского удара по Ивано-Франковску

Марцинкив сообщил, что в результате ракетного удара в Ивано-Франковске были повреждены:

22 здания,

2 корпуса Университета нефти и газа,

детский сад,

школу.

Сейчас основные работы по ликвидации последствий завершены. Как сообщил Марцинкив, если была возможность, то коммунальные службы сразу забивали поврежденные окна, разобрали некоторые завалы в университете. Кроме того, местные власти получили 270 обращений от местных жителей относительно разрушений, однако процесс сбора заявлений еще продолжается.

Работают члены комиссии, которые обходят помещения и определяют убытки и соответствующий размер компенсации. В общем, достаточно оперативно мы эти работы сделали. Спасибо также НАК "Нафтогаз Украины", которые выразили желание помочь восстановить Университет нефти и газа, который получил больше всего повреждений,

– заявил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что из-за погодных условий приходилось очень быстро ликвидировать последствия атаки, чтобы дома украинцев не затопило дождем.

Марцинкив также сообщил, что самое главное – в результате атаки никто не погиб, а пострадавшие – получили незначительные повреждения и не нуждались в госпитализации.