72-летний мужчина, по данным суда, вел во Львове пророссийскую деятельность. Прокурор предоставил суду переписку обвиняемого с его личного компьютера. Эти материалы подтверждают, что Косторный мог давно вести пророссийскую деятельность во Львове.
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Отправил карту полигона "другу"
По данным следствия, 4 марта 2022 года Александр Косторный отправил представителям России карту Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. Там были обозначены координаты расположения военнослужащих и техники ВСУ.
Уже 13 марта Россия нанесла ракетный удар по полигону, попав в казармы, в которых спали солдаты. В результате атаки погиб 61 человек, еще 160 – получили ранения.
Сам Косторный заявил, что якобы он отправил схему охотничье-рыболовного хозяйства "Старичи" своему другу, которому якобы хотел показать, где он собирает грибы.
Оказалось, что его друг – Александр Свистунов. Он живет в Крыму и имеет российское гражданство. Также он является одним из основателей партии "Русский блок" и Всеукраинской общественной организации "Российское движение Украины". Против Свистунова СНБО в 2017 году ввел санкции, запретив ему въезд в Украину.
Стоит добавить, что Свистунов попросил Косторного продублировать сообщения на электронную почту, что и сделал подозреваемый. Кстати, почта принадлежит действующему оперативнику ФСБ России Юрию Водолажскому.
Что еще известно о переписке Косторного
"Витя, это диагноз. У тебя, у нас у всех, чекистские морды лица, добродушные, честные и неподкупные. Даже если на столе шашлык и другие вкусности. Празднуй на здоровье вместе с женой и сыном, а мы мысленно вас поддержим. В 22:00 по Москве подниму рюмку за всех достойных, светлой памяти, которые не предали. За нас! При этом мы имеем основания быть нескромными. Виват чекистам!" – написал Косторный своему другу Виктору Барановскому в 2008 году.
Так называемый друг проживает во временно оккупированном Крыму. В декабре 2014 года Барановский жаловался Косторному, который живет в Крыму и якобы там нет скайпа: "Бандеры полностью обесточили полуостров, несмотря на предоплату. В срочном порядке тянут силовой кабель от нас через Ростовскую область".
Впоследствии Барановский дал Косторному доступ к аккаунту в соцсети "Одноклассники". Он объяснил, что страницу создал "наш человек". С нее Косторный должен был знакомиться с "нашими" людьми в Крыму.
Косторный с Барановским в 2010 году вместе посетили Кубань. В 2015 году – Косторный писал жене о поездке в Симферополь.
Что известно о задержании Косторного
- 28 июня 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила еще одного участника агентурной сети России, который корректировал огонь по Яворовскому полигону.
- Тогда же Косторному объявили о подозрении по факту государственной измены. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
- В начале октября 2022 года СБУ завершила расследование в отношении государственной измены 72-летнего львовянина Александра Косторного. Следователи заявили, что получили доказательства, что задержанный передавал врагу данные о размещении объектов ВСУ, затем их обстреливала Россия. Также он передавал оккупантам информацию о пребывании иностранцев и переселенцев во Львове. В Офисе генпрокурора заявили, что дело передали в суд.
- Александр Косторный будет находиться в СИЗО до оглашения приговора суда. Если суд признает его виновным в деле о государственной измене, то 72-летний львовянин может сесть в тюрьму на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без него.