72-річний чоловік, за даними суду, вів у Львові проросійську діяльність. Прокурор надав суду листування обвинуваченого з його особистого комп'ютера. Ці матеріали підтверджують, що Косторний міг давно вести проросійську діяльність у Львові.

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Відправив карту полігону "другові"

За даними слідства, 4 березня 2022 року Олександр Косторний відправив представникам Росії карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. Там були позначені координати розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Вже 13 березня Росія завдала ракетного удару по полігону, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Внаслідок атаки загинула 61 людина, ще 160 – зазнали поранень.

Сам Косторний заявив, що нібито він відправив схему мисливсько-рибальського господарства "Старичі" своєму другові, якому нібито хотів показати, де він збирає гриби.

Виявилось, що його друг – Олександр Свистунов. Він живе в Криму та має російське громадянство. Також він є одним із засновників партії "Русский блок" та Всеукраїнської громадської організації "Руський рух України". Проти Свистунова РНБО у 2017 запровадила санкції, заборонивши йому в'їзд в Україну.

Варто додати, що Свистунов попросив Косторного продублювати повідомлення на електронну пошту, що й зробив підозрюваний. До речі, пошта належить чинному оперативнику ФСБ Росії Юрію Водолазькому.

Зверніть увагу! 20 червня 2015 року у Львові відбувся "з'їзд російських та антифашистських організацій Львівщини та західної України". На ньому затвердили резолюцію про "загрозу українського неонацизму" майбутньому та "декларацію про захист прав російського народу". Участь в з'їзді брав участь Косторний та його друг Свистунов. Спочатку Косторний заперечував свою участь, проте, побачивши фото, де він стоїть за трибуною, погодився, що це він. Обвинувачуваний заявив, що нібито допомагав Російському культурному центру захищати їхні законні інтереси як представник Міжнародного товариства прав людини.

Що ще відомо про листування Косторного

"Вітя, це діагноз. У тебе, у нас у всіх, чекістські морди обличчя, добродушні, чесні та непідкупні. Навіть, якщо на столі шашлик та інші смаколики. Святкуй на здоров'я разом із дружиною та сином, а ми подумки вас підтримаємо. О 22:00 по Москві підніму чарку за всіх гідних, світлої пам'яті, які не зрадили. За нас! При цьому ми маємо підстави бути нескромними. Віват чекістам!" – написав Косторний своєму другу Віктору Барановському у 2008 році.

Так званий друг проживає в тимчасово окупованому Криму. У грудні 2014 року Барановський бідкався Косторному, що живе у Криму і нібито там немає скайпу: "Бандери повністю знеструмили півострів, попри передоплату. У терміновому порядку тягнуть силовий кабель від нас через Ростовську область".

Згодом Барановський дав Косторному доступ до акаунту в соцмережі "Однокласники". Він пояснив, що сторінку створив "наш человек". З неї Косторний мав знайомитись з "нашими" людьми в Криму.

Косторний з Барановським у 2010 році разом відвідали Кубань. У 2015 – Косторний писав дружині про поїздку в Сімферополь.

Що відомо про затримання Косторного