Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что стекла выбило в радиусе нескольких километров. Сейчас все ожидают спутниковых снимков, которые должны продемонстрировать, где именно произошел такой мощный взрыв.

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Почему аэродром в "Энгельсе" так важен

Стоит понимать, что речь идет о складе с боеприпасами. К тому же их есть 2 – один чуть ближе к дачному кооперативу, а второй со стороны, где хранят и обслуживают крылатые ракеты. Также на одном из складов могут быть другие виды боеприпасов, например, авиационные бомбы.

Причем крылатые ракеты россияне хранят действительно под открытым небом. Видно транспортные контейнеры, где они хранятся, там могут быть ракеты,

– отметил Олег Катков.

Впрочем пока неизвестно, хранит ли Россия свои крылатые ракеты типа Х-555, Х-101 в снаряженном и вооруженном состоянии, потому что они могут быть заправлены с боевой частью, незаправленные и без боевой части, с боевой частью, но не заправлены. Кроме россиян, никто не знает, как именно они их хранят.

Как удалось атаковать "Энгельс"

Аэродром является базой стратегической авиации России, где базируются 2 дальних бомбардировочных полка с самолетами Ту-95. Эта база относится к так называемой системе ядерного сдерживания. Если там действительно хранили незаправленные ракеты, тогда достичь столь мощного "хлопка" можно, правильно угадав время.

Есть видео сбития украинских дронов, то есть российская ПВО все-таки была. Вероятно, удалось достичь цели, потому что длительное время предпринимались попытки нанести там удар. Очевидно, что Украина использует дроны. Возможно, этот раз использовали новые, но таких подтверждений нет.

Не надо искать чего-то нового в том, что и так работает. Возможно, был вопрос массовости, концентрации удара, правильного прокладывания полета. Возможно, удалось заскочить, когда одна бригада ПВО меняла другую,

– подчеркнул Олег Катков.

Так что, резулютативность удара не всегда зависит от средств, а от множества других факторов, которые позволяют найти идеальный момент.

Напомним, по "Энгельсу" ударили дроны СБУ и ССО. Этот аэродром является ключевым, потому что там хранят бомбардировщики, ракеты, КАБы и ФАБы. Во время отражения атаки российская ПВО действовала неэффективно и попадала по гражданским объектам.