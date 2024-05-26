Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что сильный пожар охватил около 14 тысяч квадратных метров гипермаркета. И сколько до удара россиянами людей находилось в "Эпицентре", пока неизвестно.

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Родственникам пропавших нужно сдать тест ДНК

Корреспондент призвала всех, кто ищет своих близких и знакомых и имеет информацию, что они могли быть в “Эпицентре” или рядом с ним, обратиться в полицию и сдать тест ДНК. Штаб работает круглосуточно, и очень важно установить лиц.

По состоянию на 25 мая следователи сообщали о том, что приходили родные и дети, которые искали своих родителей или сестер. Среди 17 пропавших самый молодой ребенок, о котором известно, – девочка 12 лет.

Среди пропавших была и работница гипермаркета, которую искали коллеги, переживая, что она осталась в помещении. Однако ей и напарнице удалось выйти из горящего здания и спастись.

Попали в легковоспламеняющиеся материалы

Представители правоохранительных органов проанализировали ситуацию и сделали вывод, что попадание произошло в зону, где были расположены лакокрасочные легковоспламеняющиеся материалы, поскольку пожар произошел почти сразу. Огонь быстро распространился по торговым павильонам на открытой территории также.

Локализовать огонь удалось довольно быстро, после чего спасатели и криминалисты начали разбирать завалы. Работа продолжается и сейчас, все службы ищут тела. Пока что известно о пропавших людях и уже 12 жертвах.

В Харькове очень ждут всех возможных способов защиты города и региона – или будет противовоздушная оборона, или удары на упреждение. Это очень нужно,

– подчеркнула Анна Черненко.

Что известно об ударе по "Эпицентру" в Харькове