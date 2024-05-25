Враг ударил по "Эпицентру" днем 25 мая, около 16:02. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар авиабомбами УМПБ Д-30.
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Момент попадания в "Эпицентр"
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что враг ударил авиабомбами по Киевскому району Харькова. Под прицелом оккупантов оказался строительный гипермаркет "Эпицентр", в котором находилось более 200 человек.
Момент попадания вражеских авиабомб зафиксировали камеры наблюдения. Так, на них видно один прилет по зданию "Эпицентра", и за считанные секунды – второй. После этого вспыхнул масштабный пожар.
Момент попадания в "Эпицентр" в Харькове: смотрите видео
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, открыто уголовное производство. Сейчас следователи и правоохранители фиксируют все последствия жестокого обстрела.
Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное
- Игорь Терехов сначала сообщил, что взрыв прогремел в спальном районе Харькова. Впоследствии он добавил, что под прицелом врага оказался строительный гипермаркет.
- На данный момент известно по меньшей мере о 2 погибших, 35 раненых и немало без вести пропавших людей. Известно, что жертвы российского удара – сотрудники "Эпицентра". Часть работников до сих пор не выходит на связь.
- Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар врага. Он осудил действия россиян, назвав это "проявлением российского безумия". Он призвал мир предоставить больше систем ПВО, чтобы защитить жизни украинцев. "Если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными", – подчеркнул Зеленский.
- Сейчас пожар в "Эпицентре" удалось локализовать. Впрочем, спасатели продолжают ликвидировать возгорание, ведь огонь охватил весь ТЦ, площадь которого достигает 13 тысяч квадратных метров.
- Олег Синегубов сообщил, что отреагировать на тревогу успели не все. Часть посетителей была в здании гипермаркета, когда враг нанес удар авиабомбами.