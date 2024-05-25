Ворог вдарив по "Епіцентру" вдень 25 травня, близько о 16:02. За попередньою інформацією, окупанти завдали удару авіабомбами УМПБ Д-30.

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Момент влучання в "Епіцентр"

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ворог вдарив авіабомбами по Київському району Харкова. Під прицілом окупантів опинився будівельний гіпермаркет "Епіцентр", в якому перебувало понад 200 людей.

Момент влучання ворожих авіабомб зафіксували камери спостереження. Так, на них видно один приліт по будівлі "Епіцентру", й за лічені секунди – другий. Після цього спалахнула масштабна пожежа.

Момент влучання в "Епіцентр" у Харкові: дивіться відео

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, відкрито кримінальне провадження. Наразі слідчі та правоохоронці фіксують усі наслідки жорстокого обстрілу.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять.

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