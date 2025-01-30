Виновникам, которые выдали преступные указы, заочно вручили подозрения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Россия целенаправленно атаковала "Эпицентр" в Харькове

Прокуроры установили, что среди возможных виновников трагедии в Харькове есть командующий и начальник штаба группировки войск "Север", командующий и начальник штаба 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны космических сил России, а также командир 47 бомбардировочного авиационного полка 105 смешанной авиационной дивизии.

По данным следствия, командующий группировки войск "Север" принял решение и поставил задачу начальнику штаба разработать предложения и план огневого поражения строительного гипермаркета "Эпицентр",

– говорится в заявлении прокуроров.

Между тем начальник штаба 6 армии ВВС и ПВО рассчитал время, количество самолетов и авиационных средств поражения.

Командующий "Севера" после рассмотрения предложений и плана утвердил их. После этого командующий 6 армии приказал командиру 47 бомбардировочного авиаполка целенаправленно ударить из самолетов Су-34 по зданию "Эпицентра".

Военнослужащие вражеской армии, которые осуществляли атаку, делали вылет с аэродрома "Бутурлиновка" в Воронеже. Били они по гражданским украинцам унифицированными планирующими боеприпасами (УМПБ Д-30СН).

Сейчас следователи готовятся объявить подозреваемых в розыск.