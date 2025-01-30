Винуватцям, які видали злочинні укази, заочно вручили підозри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Росія цілеспрямовано атакувала "Епіцентр" у Харкові

Прокурори встановили, що серед можливих винуватців трагедії у Харкові є командувач та начальник штабу угруповання військ "Сєвєр", командувач і начальник штабу 6 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони космічних сил Росії, а також командир 47 бомбардувального авіаційного полку 105 змішаної авіаційної дивізії.

За даними слідства, командувач угрупування військ "Сєвєр" прийняв рішення та поставив завдання начальнику штабу розробити пропозиції та план вогневого ураження будівельного гіпермаркету "Епіцентр",

– йдеться у заяві прокурорів.

Тим часом начальник штабу 6 армії ВПС і ППО розрахував час, кількість літаків та авіаційних засобів ураження.

Командувач "Сєвєра" після розгляду пропозицій та плану затвердив їх. Після цього командувач 6 армії наказав командиру 47 бомбардувального авіаполку цілеспрямовано вдарити з літаків Су-34 по будівлі "Епіцентру".

Військовослужбовці ворожої армії, які здійснювали атаку, робили виліт з аеродрому "Бутурліновка" у Воронєжі. Били вони по цивільних українцях уніфікованими плануючими боєприпасами (УМПБ Д-30СН).

Наразі слідчі готуються оголосити підозрюваних у розшук.