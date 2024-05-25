Корреспондентке 24 Канала Анне Черненко удалось пообщаться с работником гипермаркета. Он рассказал, что происходило в момент удара.

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Первые минуты после обстрела россиян

Мужчина рассказал, что ему удалось выбраться, потому что часть гипермаркета, в которой он находился на тот момент, пока не горела. Однако сработали датчики пожарной опасности и все двери автоматически открылись. Через них Игорь Калашник и выбрался.

Я имел обходы и в то время зашел в световую. Оно как раз "бахнуло", а вокруг же только стены. Меня немножко привалило. Но я начал быстро снимать напряжение. Сбоку у нас был автоматический генератор, а там же солярка. Я его выключил, что ничего не... Потом я двух людей вывел,

– поделился Игорь Калашник, электрик.

На место удара оперативно съехались чрезвычайные службы. Один из мужчин, что также был в магазине, сообщил пожарным, что в правой части здания видел женщину с ребенком. В частности туда же спасатели и двинулись.

Последствия удара по "Эпицентру" / Фото: 24 Канал

"Спасатели молодцы. Пока ничего еще не начало обваливаться, они туда побежали. (...) Кажется, посередине, где был ламинат, попало. Потому что первое время в районе щитовой у меня даже был свет, не было пламени. Но все это судьба минуты. Мы хотели еще побежать к работникам, но уже внутрь зайти не смогли", – отметил господин Игорь.

Также удалось выйти самостоятельно охраннику склада. Его забрала скорая. О судьбе других работников Игорь Калашник не знает – удалось ли спастись его коллегам пока неизвестно.

"У нас зенитные окна – их воздухом вырывает. Сразу сработала "пожарка", начала заливаться вода – сколько было в пожарном резервуаре. Это хоть что-то дало", – добавил работник "Эпицентра".

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