Ударили ракетами: эксперт честно ответил, в каком состоянии сейчас Южный мост в Киеве

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов. По его словам, в соцсетях быстро опубликовали последствия удара, хотя этого делать не следует.

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Насколько серьезны повреждения Южного моста?

Как подчеркнул эксперт, на фото можно увидеть поврежденные рельсы метро, контактную сеть, арматуру и т. д. Для обычного человека это может выглядеть как страшное разрушение с дырой в мосту. Однако на первый взгляд эти повреждения не выглядят критическими. Если нет скрытых повреждений, то все реально исправить за несколько недель.

При этом вряд ли основная цель врага заключается в физической блокаде столицы. Это прежде всего попытка запугать киевлян и оказать экономическое давление.

Знаете, мне не хотелось бы лезть в голову террористам. Но здесь все похоже на террористическую логику. Похоже, что они хотят нас запугать и сделать бедными. Это прежде всего экономический удар. То есть остановка одного моста не остановит Киев. Киев продолжит двигаться. В то же время это важный мост для сообщения между правым и левым берегами. И будут большие социально-экономические потери для нашего города и для нашего государства– подчеркнул специалист.

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Чтобы сгладить последствия, эксперт посоветовал расширить расписание поездов Kyiv City Express, обустроить выделенные полосы для общественного транспорта, сдвинуть графики рабочего дня и переводить встречи в дистанционный формат.

Эксперт оценил, в каком состоянии находится Южный мост в Киеве: смотрите видео 24 Канала

При этом в Киеве достаточно много качественных мостов, которые имеют солидный запас прочности. Их чрезвычайно сложно разрушить даже баллистическими ракетами. В то же время, если возникнут проблемы с мостами, всегда есть альтернативные решения.

У нас много мостов – и автомобильных, и железнодорожных. Это все большие внеклассные мосты, рассчитанные на 100 лет эксплуатации. Конечно, военные будут наводить переправы. Можно подумать о паромных переправах. Физически отрезать наши берега крайне сложно. Сообщение все равно будет– отметил Беспалов.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мостовые сооружения столицы обладают прочным запасом устойчивости, комментируя, существует ли риск разрушения. Также движение по мосту ограничивали несколькими днями ранее, когда после ночного обстрела 22 октября повредили инфраструктуру метрополитена.