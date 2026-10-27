Вдарили ракетами: експерт чесно відповів, в якому стані зараз Південний міст у Києві

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. За його словами, в соцмережах швидко опублікували наслідки прильоту, хоч цього не варто робити.

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Наскільки критичні ушкодження Південного мосту?

Як наголосив експерт, на фото можна побачити пошкоджені рейки метро, контактну мережу, арматуру тощо. Для звичайної людини це може виглядати як страшне ураження з діркою в мості. Однак поверхнево ці ушкодження не виглядають як критичні. Якщо немає прихованих пошкоджень, то все реально виправити за кілька тижнів.

При цьому навряд чи основна мета ворога полягає у фізичній блокаді столиці. Це насамперед спроба залякати киян та економічний тиск.

Знаєте, мені не хотілося б залазити в голову терористам. Але тут все схоже на терористичну логіку. Схоже на те, що вони хочуть нас залякати і зробити бідними. Це насамперед економічний удар. Тобто зупинка одного мосту не зупинить Київ. Київ продовжить рухатися. Водночас це важливий міст для сполучення правого і лівого берегів. І будуть великі соціально-економічні збитки для нашого міста і для нашої держави– підкреслив фахівець.

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Аби згладити наслідки, експерт порадив розширити графіки поїздів Kyiv City Express, облаштувати виділені смуги для громадського транспорту, змістити графіки робочого дня та переводити зустрічі в дистанційний формат.

Експерт оцінив, в якому стані Південний міст у Києві: дивіться відео 24 Каналу

При цьому в Києві досить багато якісних мостів, які мають солідний запас міцності. Їх надзвичайно складно зруйнувати навіть балістичними ракетами. Водночас, якщо виникнуть проблеми з мостами, завжди є альтернативні рішення.

У нас багато мостів – і автомобільні, і залізничні. Це все великі позакласні мости, які мають працювати 100 років. Звісно, військові будуть наводити переправи. Можна подумати про поромні переправи. Фізично відрізати наші береги вкрай складно. Сполучення все одно буде– зауважив Беспалов.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мостові споруди столиці мають міцний запас стійкості, коментуючи, чи є ризик руйнування. Також рух мостом обмежували за кілька днів до цього, коли після нічного обстрілу 22 жовтня пошкодили інфраструктуру метрополітену.