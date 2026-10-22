Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та КМДА.
Що відомо про ураження
Унаслідок російського обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.
Через це ним обмежено рух транспорту у напрямку з правого на лівий берег.
Просимо враховувати це при плануванні свого маршруту,
– написали в КМДА.
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Нагадаємо, що перша балістика полетіла на Київ ще пізно увечері 22 жовтня.
Унаслідок атаки станом на 6:05 у столиці постраждали 15 людей. Зокрема, 2 дитини по 15 років. 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Фіксується низка руйнувань. Зокрема, у Печерському районі пошкоджена будівля станції швидкої допомоги. Також пошкоджень внаслідок обстрілу зазнали 6 автомобілів швидкої. Серед медпрацівників постраждалих немає.
А у Дарницькому районі було влучання на територію об'єкта транспортної інфраструктури.