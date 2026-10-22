Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та КМДА.

Що відомо про ураження

Унаслідок російського обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Через це ним обмежено рух транспорту у напрямку з правого на лівий берег.

Просимо враховувати це при плануванні свого маршруту,

– написали в КМДА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що перша балістика полетіла на Київ ще пізно увечері 22 жовтня.

Унаслідок атаки станом на 6:05 у столиці постраждали 15 людей. Зокрема, 2 дитини по 15 років. 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Фіксується низка руйнувань. Зокрема, у Печерському районі пошкоджена будівля станції швидкої допомоги. Також пошкоджень внаслідок обстрілу зазнали 6 автомобілів швидкої. Серед медпрацівників постраждалих немає.

А у Дарницькому районі було влучання на територію об'єкта транспортної інфраструктури.