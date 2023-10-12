Враг нанес ракетный удар по кафе и магазину в Грозе 5 октября. Тогда в заведении проводили церемонию прощания и поминки за военным, погибшим в марте 2022 года.
Все об ужасной атаке Наводчиков разоблачили, следователи идентифицировали новые останки: что известно об ударе по кафе в Грозе
Криминалисты почти неделю круглосуточно собирали образцы
Специалистам не сразу удалось идентифицировать тела погибших после удара по Грозе – 19 человек устанавливали с помощью ДНК-лабораторий. Правоохранители рассказали, что 6 суток криминалисты отбирали образцы ДНК у родных, чтобы идентифицировать тела.
Одна из самых жутких подробностей – идентификация 69-летнего погибшего мужчины. Чтобы установить личность погибшего, криминалисты проанализировали 20 частей тела. Только после этого удалось идентифицировать погибшего.
Некоторых устанавливали с помощью личных вещей, которые изъяли из жилищ погибших. К таким действиям прибегали, если не было прямой линии для сравнения ДНК.
Колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года. Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв русского удара,
– отметили в Нацполиции.
Удар по Грозе корректировали родные братья
- СБУ 11 октября сообщила, что установила личности предателей, которые навели ракетный удар на кафе и магазин в Грозе. Ими оказались местные жители – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Во время оккупации Грозы они начали сотрудничать с россиянами и пошли служить в так называемую "милицию".
- Харьковская областная прокуратура также обнародовала переписку предателей за несколько дней до удара. Из нее следует, что братья Мамоны точно знали, какое мероприятие будет проходить в кафе и сколько людей там будет. Данные русским военным передавал именно Владимир. После ракетного удара младший брат Дмитрий узнал, что при ударе погибли только гражданские. Из переписки ясно, что предатель сожалеет о своем и брата поступке, однако продолжает его покрывать.
- Местные жители рассказывают, что во время оккупации Грозы братья вели себя очень жестоко. По словам жителей села, Мамоны избивали военнослужащих, участвовавших в АТО, а также стояли на блокпостах и проверяли документы.