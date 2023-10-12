Враг нанес ракетный удар по кафе и магазину в Грозе 5 октября. Тогда в заведении проводили церемонию прощания и поминки за военным, погибшим в марте 2022 года.

Все об ужасной атаке Наводчиков разоблачили, следователи идентифицировали новые останки: что известно об ударе по кафе в Грозе

Криминалисты почти неделю круглосуточно собирали образцы

Специалистам не сразу удалось идентифицировать тела погибших после удара по Грозе – 19 человек устанавливали с помощью ДНК-лабораторий. Правоохранители рассказали, что 6 суток криминалисты отбирали образцы ДНК у родных, чтобы идентифицировать тела.

Одна из самых жутких подробностей – идентификация 69-летнего погибшего мужчины. Чтобы установить личность погибшего, криминалисты проанализировали 20 частей тела. Только после этого удалось идентифицировать погибшего.

Некоторых устанавливали с помощью личных вещей, которые изъяли из жилищ погибших. К таким действиям прибегали, если не было прямой линии для сравнения ДНК.

Колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года. Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв русского удара,

– отметили в Нацполиции.

Удар по Грозе корректировали родные братья