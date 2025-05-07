Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия атаки на Киевскую область 7 мая

Ночью в Киеве и столичном регионе раздавалось много взрывов. Россияне атаковали и баллистикой, и "Шахедами". В столице известно о погибших, в нескольких районах горели дома.

Сегодня в 04:36 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка в результате вражеской атаки БПЛА возникли пожар и разрушение конструкций на втором этаже 10-этажного жилого дома в одном из жилых комплексов,

– говорится в заметке ГСЧС.

К счастью, в Софиевской Борщаговке жертв и пострадавших на месте не обнаружили. Но кадры с места происшествия страшные.

Фото с Киевщины после атаки 7 мая / ГСЧС

В России также раздавались взрывы – но в районе оборонных заводов. Громко было в нескольких областях.

В Саранске, что в Мордовии (республика к западу от Москвы), поражен завод оптоволоконных систем. Это сейчас ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Как пояснили в ЦПД, завод специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для оккупационной армии, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле было атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" – один из флагманов российского ВПК, который специализируется на разработке современных систем вооружений. Там разрабатывают противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боевые модули.