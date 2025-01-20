Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что в Европе все же есть нужное вооружение для разведки, чтобы качественно и быстро подготовить системы ПВО Украины. Нашей стране нужно работать с партнерами по ее передаче.

Смотрите также "Потеряли" авиабомбы: с российских самолетов "нештатно" сошли ФАБы

Как противодействовать баллистическим ракетам оккупантов

По словам военного эксперта, баллистические ракеты – самые тяжелые цели для ПВО. Оккупанты осуществляют запуск "Искандер-М" именно с авиации, чтобы скорость ракеты была больше.

Это настолько сложно и одновременно важно своевременно обнаружить ракету и сопровождать, люди должны делать эту работу,

– подчеркнул он.

Кроме того, в Украине есть более 10 противоракетных комплексов для сбивания баллистических ракет – Patriot и SAMP/T. Остальные – это зенитно ракетные системы, которые сбивают аэродинамические цели, то есть вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и беспилотники.

Территория у нас большая, объектов много, враг постоянно проводит разведку. Поэтому этих батарей недостаточно, чтобы с эффективностью защищаться от баллистических ракет,

– подчеркнул Романенко.

Выявить же дислокацию развертывания россиянами места пусков баллистики фактически невозможно, ведь оккупанты постоянно его меняют, часто могут имитировать пуски. Украина же нет авиации, кроме спутников, которая могла бы это отследить. Такие самолеты есть в Европе, в Швеции.

Нужно рассчитывать на свои возможности, максимально использовать то, что нам предоставляют и "бороться" дальше с нашими союзниками (за нужные самолеты – 24 Канал). Такие реалии, надо вырабатывать и свое,

– отметил он.

К слову, 18 января Россия атаковала баллистическими ракетами Киев, в результате чего погибли 4 человека. Ликвидировали последствия атаки по меньшей мере 84 спасатели и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.