Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що в Європі все ж є потрібне озброєння для розвідки, щоб якісно та швидко підготувати системи ППО України. Нашій країні потрібно працювати з партнерами щодо її передачі.

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Як протидіяти балістичним ракетам окупантів

За словами військового експерта, балістичні ракети – найважчі цілі для ППО. Окупанти здійснюють запуск "Іскандер-М" саме з авіації, щоб швидкість ракети була більшою.

Це настільки складно і водночас важливо своєчасно виявити ракету та супроводжувати, люди повинні робити цю роботу,

– наголосив він.

Крім того, в Україні є понад 10 протиракетних комплексів для збиття балістичних ракет – Patriot та SAMP/T. Решта – це зенітно ракетні системи, які збивають аеродинамічні цілі, тобто гелікоптери, літаки, крилаті ракети та безпілотники.

Територія у нас велика, об'єктів багато, ворог постійно проводить розвідку. Тому цих батарей є недостатньо, щоб з ефективністю захищатись від балістичних ракет,

– підкреслив Романенко.

Виявити ж дислокацію розгортання росіянами місця пусків балістики фактично неможливо, адже окупанти постійно його змінюють, часто можуть імітувати пуски. Україна ж немає авіації, крім супутників, яка могла б це відстежити. Такі літаки є в Європі, у Швеції.

Потрібно розраховувати на свої можливості, максимально використовувати те, що нам надають та "боротись" далі з нашими союзниками (за потрібні літаки – 24 Канал). Такі реалії, треба виробляти й своє,

– зауважив він.

До слова, 18 січня Росія атакувала балістичними ракетами Київ, внаслідок чого загинуло 4 людини. Ліквідовували наслідки атаки щонайменше 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.