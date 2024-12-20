В Киеве своя "рождественская атмосфера". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео, которым поделился руководитель ЦПД.

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Праздник под обстрелами

Россия утром 20 декабря атаковала украинскую столицу баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали люди, один человек погиб.

Россия ударила по Киеву за считанные дни до Рождества. Весь мир готовится к празднику в предвкушении чуда, однако это невозможно, когда твой сосед – Россия. Рождественская атмосфера в украинской столице специфическая – рядом елка и зарево от пожара.

Праздничная атмосфера в Киеве: смотрите видео

Кроме этого, в столице повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории.

В некоторых помещениях диппредставительств повреждены окна и двери, кое-где повредило потолок. Также можно заметить повреждения на фото. Повреждения вроде бы не значительные, однако все же здания пострадали от циничного обстрела России утром 20 декабря.