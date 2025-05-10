В ближайшие дни Россия может нанести удары по Киеву, Politico

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Россия может готовить мрачный ответ "коалиции желающих"

Так, двое европейских чиновников, присутствующих в Киеве, высоко оценили результаты встречи "коалиции желающих", особенно учитывая то, что Европе удалось получить поддержку Дональд Трампа. Хотя один из чиновников и признал, что президент США имеет склонность быстро менять мнение.

Многое теперь зависит от того, как Путин отреагирует на требования Запада,

– заявили чиновники на условиях анонимности.

В субботу украинская разведка выразила обеспокоенность тем, что Россия может нанести новые авиаудары по Киеву в ближайшие дни. Politico отмечает, что это было бы мрачным ответом, который высмеял бы мирные усилия Запада.

Кроме того, Россия планирует закрыть небо над полигоном "Капустин Яр" с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая. Код в предупреждении свидетельствует о подготовке боевых или испытательных стрельб. С этого объекта ранее враг запускал "Орешник".

Однако не стоит паниковать, предупреждение и закрытие воздушного пространства не означают, что удар неизбежен. В условиях войны угроза атак остается постоянной, поэтому лучшее, что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя – вовремя реагировать на объявление тревога и немедленно направляться в укрытие.

Что известно о результатах встречи в Киеве