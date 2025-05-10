Найближчими днями Росія може завдати ударів по Києву, – Politico

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також У Києві пройшла зустріч лідерів "коаліції рішучих": результати та головні заяви
Росія може готувати похмуру відповідь "коаліції охочих"
Так, двоє європейських чиновників, присутніх у Києві, високо оцінили результати зустрічі "коаліції охочих", особливо з огляду на те, що Європі вдалося отримати підтримку Дональд Трампа. Хоча один з посадовців і визнав, що президент США має схильність швидко змінювати думку.
Багато що тепер залежить від того, як Путін відреагує на вимоги Заходу,
– заявили чиновники на умовах анонімності.
У суботу українська розвідка висловила стурбованість тим, що Росія може завдати нових авіаударів по Києву найближчими днями. Politico зазначає, що це було б похмурою відповіддю, яка висміяла б мирні зусилля Заходу.
Крім того, Росія планує закрити небо над полігоном "Капустин Яр" з 6:00 12 травня до 4:00 13 травня. Код у попередженні свідчить про підготовку бойових або випробувальних стрільб. З цього об'єкту раніше ворог запускав "Орешник".
Проте не варто панікувати, попередження та закриття повітряного простору не означають, що удар неминучий. В умовах війни загроза атак лишається постійною, тому найкраще, що ви можете зробити, щоб убезпечити себе – вчасно реагувати на оголошення тривога та негайно прямувати в укриття.
Що відомо про результати зустрічі у Києві
Нагадаємо, "коаліція охочих" у Києві заявили, що у понеділка, 12 травня, має розпочатися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом. Той висловив підтримку європейській ініціативі.
Якщо перемир'я буде дотримано, почнуться мирні переговори. Якщо Росія на перемир'я не погодиться, то ЄС та США накладуть на неї санкції, що вже готуються.