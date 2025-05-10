Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aeris Rimor.

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Чи означає закриття повітряного простору пуски "Орешник"

8 травня 2025 року російський NOTAM-центр опублікував повідомлення про повне закриття повітряного простору для будь-яких польотів, окрім тих, що мають спецдозвіл міноборони Росії.

Обмеження діятимуть на території приблизно у 110 на 70 кілометрів, що охоплює полігон Капустин Яр у Волгоградській області та частину сусідньої Саратовської області.

Заборона польотів над зоною діятиме з 06:00 UTC (09:00 за Києвом) 12 травня до 04:00 UTC (07:00) 13 травня.

Площа, на якій обмежать повітряний простір / фото Aeris Rimor

Як пояснили монітори, код BO у полі PURPOSE традиційно використовують для бойових/випробувальних стрільб. Межа висот SFC-UNL вказує, що об’єкт може підніматися до стратосфери й вище (характерно для БРСД/МБР озброєння).

Із попереднього досвіду це частіше за все пов’язано з ракетними випробуваннями. Перед самим запуском росіяни часто додають NOTAMи над дальніми ділянками траєкторії,

– вказують монітори.

Однак експерти наголошують, що ці повідомлення не означають, що Росія обов'язково застосує щось типу "Орешника". Однак варто з увагою поставитися до цього попередження і обов'язково реагувати на сирени.

Повідомлення NOTAM щодо обмежень над полігоном / фото Aeris Rimor

Зауважимо, посольство США попередило про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів. Там рекомендують громадянам США бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.