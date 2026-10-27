Балистические угрозы развиваются быстрее, чем оборонные силы Украины: предупреждение генерала

Об этом генерал рассказал в эфире 24 Канала.

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Почему враг перешел к круглосуточному давлению?

Военный эксперт подчеркнул, что оккупационные войска изменили тактику и перешли к круглосуточному огневому воздействию, применяя различные типы вооружения.

Мы помним, что акценты были на мосту, была пауза, сейчас они к этому, например, вернулись. И потом одно дело – это наносить удары ударными дронами, у них меньшая боевая часть, а здесь были применены баллистические ракеты. Поэтому нужно оценивать ситуацию, усиливать защиту– Игорь Романенко, генерал-лейтенант.

Он также напомнил о необходимости зеркальных асимметричных действий со стороны Украины, как это было во время ударов по объектам в Санкт-Петербурге, где под удар попали мост, дата-центр и топливно-смазочные склады.

Почему Украине не хватает ракет для систем Patriot?

Комментируя информацию о том, что за последние 90 дней США предоставили Украине лишь 24 ракеты-перехватчика для комплексов Patriot при потребности в 350 единиц ежемесячно, эксперт привел простые расчеты расхода противоракет.

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По его словам, даже при максимальной экономии украинских специалистов на уничтожение нескольких баллистических целей расходуется значительный запас дефицитного вооружения.

Это за стрельбу, видите ли, за сутки шесть ракет. Двадцать четыре, которые они нам обещали, и то не дали. И поэтому четыре дня таким образом, если такая стрельба, и, значит, этого запаса нет– говорит Игорь Романенко.

Романенко отметил, что антибаллистическое направление представляет собой чрезвычайно сложный вызов, поэтому Украине крайне необходимо развивать собственный потенциал, опираясь на проекты "земля–земля" и интеграцию систем с партнерами из десяти государств.

Еще 24 октября 2026 года президент Владимир Зеленский сообщил, что за предыдущие 90 дней Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, тогда как для отражения массированных баллистических ударов войскам требуется ориентировочно 350 единиц ежемесячно.

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Почему баллистические ракеты противника имеют колоссальное отклонение?

Анализируя сообщения об отклонении вражеских баллистических ракет от 800 до 3000 метров от исходных целей, эксперт объяснил причины таких погрешностей конструктивными особенностями боеприпасов.

Во-первых, если это ракеты, например, такие как северокорейские KN-23, то они аналогичны советским ракетам, которые предполагали, что боеголовка будет ядерной, и высокая точность не предусматривалась. Российские ученые и инженеры работали над улучшением, и они уменьшили... и постепенно повышают точность– рассказал генерал-лейтенант.

Кроме того, противник вынужден использовать для нанесения ударов по наземным целям морские ракеты типа "Циркон" и зенитные комплексы С-300 и С-400, которые не были созданы для высокоточных ударов в таком режиме.

Они опасны тем, что имеют так называемую настольную траекторию. Они не предназначены для более точного применения в режиме зенитно-ракетного комплекса. Их используют в том виде, в каком они есть, немного модернизируют и уже осуществляют пуски. Опасность заключается в том, что фактически, как только обнаруживаешь цель, ее нужно сбивать, но, опять же, нужны противоракеты– отметил эксперт.

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Российские захватчики существенно усилили воздушное давление на украинские города, пытаясь наносить комбинированные и круглосуточные удары. В частности, в Киеве было зафиксировано " попадание баллистического снаряда в Южный мост, ", о повреждении которого сообщил мэр Виталий Кличко, из-за чего было ограничено движение автотранспорта и метро.