Балістичні загрози розвиваються швидше, ніж оборонні сили України: попередження генерала

Про це генерал розповів в ефірі 24 Каналу.

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Чому ворог перейшов до цілодобового тиску?

Військовий експерт наголосив, що окупаційні війська змінили тактику і перейшли до цілодобового вогневого впливу, застосовуючи різні типи озброєння.

Ми пам'ятаємо, що акценти були на мості, була пауза, зараз вони до цього, наприклад, повернулися. І потім одна справа – це бити ударними дронами, у них менша бойова частина, а тут були застосовані балістичні ракети. Тому оцінювати треба, підвищувати захист– наголошує Ігор Романенко.

Він також нагадав про необхідність дзеркальних асиметричних дій України, як це було під час ударів по об'єктах у Санкт-Петербурзі, де під ураження потрапили міст, дата-центр та паливно-мастильні склади.

Чому Україні бракує ракет для систем Patriot?

Коментуючи інформацію про те, що за останні 90 днів США надали Україні лише 24 ракети-перехоплювачі до комплексів Patriot за потреби у 350 одиниць щомісяця, експерт навів прості розрахунки витрат протиракет.

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За його словами, навіть за максимальної економії українських фахівців, на знищення кількох балістичних цілей витрачається значний запас дефіцитного озброєння.

Це за стрільбу, бачите, за добу шість ракет. Двадцять чотири, які вони нам обіцяли, і то не дали. І тому чотири дні таким чином, якщо така стрільба, і, значить, цього запасу немає– каже Ігор Романенко.

Романенко зауважив, що антибалістичний напрямок є надскладним викликом, тому Україні конче необхідно розвивати власні спроможності, спираючись на проєкти "земля – земля" та інтеграцію систем із партнерами з десяти держав.

Ще 24 жовтня 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив, що за попередні 90 днів Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до комплексів Patriot, тоді як для відбиття масованих балістичних ударів військам потрібно орієнтовно 350 одиниць щомісяця.

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Чому балістичні ракети ворога мають колосальне відхилення?

Аналізуючи повідомлення про відхилення ворожої балістики від 800 до 3000 метрів від початкових цілей, експерт пояснив причини таких похибок конструктивними особливостями боєприпасів.

По-перше, якщо це ракети такі, наприклад, як північнокорейські KN-23, то вони аналог радянських ракет, які мали на увазі, що боєголовка буде ядерна і висока точність не передбачалась. Працювали російські науковці, інженери, щоб покращити, і вони зменшили... і вони поступово підвищують точність– розповів генерал-лейтенант.

Крім того, ворог змушений використовувати для ударів по землі морські ракети типу "Циркон" та зенітні комплекси С-300 і С-400, які не створювалися для високоточних ударів у такому режимі.

Вони небезпечні тим, що мають так звану настільну траекторію. Вони не призначені для втілення більш точно в режимі зенітно-ракетного комплексу. Земля використовується так, як вони є, трішки модернізують і вже здійснюють пуски. Небезпека за рахунок того, що фактично, як тільки виявляєте, її треба збивати, але, знову ж таки, потрібні протиракети– зазначив експерт.

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Російські загарбники суттєво посилили повітряний тиск на українські міста, намагаючись завдавати комбінованих та цілодобових ударів. Зокрема, у Києві було зафіксовано влучання балістикою по Південному мосту, про пошкодження якого інформував міський голова Віталій Кличко, через що було обмежено рух автотранспорту та метро.