На месте удара российской баллистики по 5-этажному дому в Шевченковском районе продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди, передает 24 Канал.
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В Киеве повреждены электросети
В ДТЭК сообщили, что в результате ночного обстрела столицы повреждения получили электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК.
Ночью энергетики вернули электричество для более 300 домов по резервным схемам.
"Сейчас все дома со светом. Работы над восстановлением поврежденного оборудования продолжаются", – уточнили в компании.
К слову, в результате российского обстрела больницы в Белой Церкви погибла женщина 1957 года рождения, повреждено здание и медицинское оборудование.
На момент обстрела в больнице находились около 100 пациентов, 50 работников, среди пострадавших есть 8 человек, в частности двое спасателей.
Тем временем оккупанты распространяют фейк о якобы попадании ракеты ПВО в многоэтажку в Шевченковском районе.