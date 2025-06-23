На місці удару російської балістики по 5-поверховому будинку у Шевченківському районі тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди, передає 24 Канал.

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У Києві пошкоджено електромережі

У ДТЕК повідомили, що внаслідок нічного обстрілу столиці пошкоджень зазнали електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

Вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами.

"Наразі всі домівки зі світлом. Роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають", – уточнили у компанії.

До слова, унаслідок російського обстрілу лікарні в Білій Церкві загинула жінка 1957 року народження, пошкоджено будівлю та медичне обладнання.

На момент обстрілу в лікарні перебували близько 100 пацієнтів, 50 працівників, серед постраждалих є 8 осіб, зокрема двоє рятувальників.

Тим часом окупанти поширюють фейк про нібито влучання ракети ППО у багатоповерхівку у Шевченківському районі.