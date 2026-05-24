Разрушенный музей Чернобыля, вырванные двери в НАМУ: Россия била по культурным памятникам в Киеве

Оккупанты осуществили едва ли не самый массированный удар по Киеву в ночь на 24 мая. Во время атаки было повреждено множество памятников и культурных учреждений, а один музей почти полностью уничтожен.

Детали собрал 24 Канал.

Россия уничтожила музей Чернобыля

Сначала говорилось о повреждении, но впоследствии стало известно, что заведение разрушено почти полностью.

Важно, что буквально три недели назад музей открылся после реставрации, которая длилась полтора года. Появились отдельные залы для проведения занятий, выставок и кинопоказов, музей стал инклюзивным. А также зрители получили возможность подняться на смотровую площадку – наблюдательную каланчу.

Музей Чернобыля был расположен в историческом здании Пожарного депо Подольского полицейского участка. Это памятник архитектуры начала XX века, которую позже использовала пожарная часть и управление пожарной охраны Киевской области, которое взяло на себя основной удар во время тушения пожара на ЧАЭС.

Глава МВД Игорь Клименко сказал, что это была сознательная атака на историю, память и правду. Ведь музей восстанавливали как символ осмысления трагедии. И если когда-то Россия скрывала правду о Чернобыле, то сегодня – бьет по местам, которые хранят память и правду.

Основатель Chornobyl Shop Ярослав Емельяненко рассказал, что в музее уничтожена стена, обвалились перекрытия третьего и второго этажей, повреждены все три зала. Первый этаж полностью залило водой, часть экспонатов уже вывезли, убирают и сушат.

Куда еще попали россияне в Киеве 24 мая?

К счастью, в большинстве учреждений выбиты окна или вырваны двери. Но все равно кадры оттуда шокируют.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул: Россия ведет войну с нашей культурой, памятью и идентичностью.

Москва веками пытается уничтожить все, что делает нас украинцами и это геноцид. Украина фиксирует каждое это преступление для будущих трибуналов.

Этой ночью россияне целились в самое сердце нашей столицы. Сильно поврежден Национальный художественный музей, филармонию, музыкальную академию, библиотеку имени Ярослава Мудрого. Почти полностью уничтожен музей "Чернобыль". Пострадали памятники архитектуры Подола и исторического центра: Контрактовый дом, Почтовая станция, церковь Рождества Христова, Киевская опера, школы. (...) Нашу память ракетами не сжечь. Все отстроим,

– написал Буданов.



ОП В Министерстве культуры добавили, что поврежден Национальный центр "Украинский Дом" – окна и входную группу.

Самая масштабная серия повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны России против Украины. Пока россияне получали награды на Каннском кинофестивале, их братья и сестры обстреливали украинских детей. Особенно цинично выглядела награда российским художникам и их попытка отбелить себя, перекладывая вину только на российского диктатора-президента,

– акцентировала министр культуры Татьяна Бережная.

Национальный художественный музей закрыт на неопределенный срок – туда дошла взрывная волна. К счастью, работники и коллекция не пострадали.

Тем временем филармония не отменяет концерты. Хотя там выбиты окна и повреждены двери.

Киевская опера на Межигорской (Подол) перенесла спектакли после атак.

Малая опера на Дегтяревской будет восстанавливаться после ударов. Она расположена в памятнике истории и архитектуры – жемчужине Лукьяновской площади начала XX века, "Лукьяновском народном доме".

Повреждена и Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

На улице Грушевского взрывная волна уничтожила окна,, повредила потолок и фасад. Также повреждено наше помещение на улице Набережно-Крещатицкая, 1. Библиотека по адресу ул. Грушевского, 1, пока приостанавливает обслуживание читателей в читальных залах,

– говорится на странице библиотеки.



В Институте литературы имени Шевченко сообщили, что серьезно повреждены их помещения. В частности, библиотека, книгохранилища, большинство отделов. В этом году научное учреждение будет праздновать свое столетие.

"Непростое материальное положение старейшего литературоведческого учреждения страны еще больше осложнилось. По понятным причинам каталоги Центра рукописей временно недоступны для читателей", – отметили там.

Кроме этого, выбило окна на Житнем рынке – жемчужине модернизма 1980-х на Подоле.

Киев приходит в себя после страшной ночи

На момент публикации новости известно, что в Киеве уже 81 пострадавший, среди раненых – трое детей. В стационарах городских больниц находится 31 пострадавший, в том числе двое детей.

Впрочем, станция метро "Лукьяновская" уже работает на вход и выход для пассажиров в направлении улицы Юрия Ильенко. А вход/выход в направлении ТЦ "Квадрат" временно закрыт.