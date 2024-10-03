Враг бил беспилотниками всю ночь, запустив более ста дронов. Большинство сбила ПВО. Утром снова фиксируют БПЛА на Севере Украины. В Одесской области, по словам Олега Кипера, нет раненых.

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Какие последствия атаки "Шахедами" по Одесской области

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Один из "Шахедов" упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет. Другой, при падении, повредил линии электропередач,

– сообщил Кипер.

Сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения.

"Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже запитали более трех тысяч абонентов. Будут работать и в дальнейшем, пока свет не появится в каждом доме", – заверил чиновник.

Важно! На Киевщину беспилотники заходили волнами в течение всей ночи, к тому же враг пускал их на разных высотах. Обломки упали в пяти районах области, были пожары.