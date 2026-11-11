Смертоносная атака на Комышуваху: CNN показало последние секунды перед российским ударом

Спасатели расчищают завалы на месте российского удара по укрытию в Комышувасе Запорожской области / CNN
В Комышувахе Запорожской области российская армия нанесла удар по подземному укрытию, где находились местные жители, полицейские и спасатели. В результате атаки погибли десятки человек. Последние секунды перед взрывом запечатлели бодикамеры сотрудников правоохранительных органов.
Видеозаписи обнародовал американский телеканал CNN. Журналисты получили кадры с камер двух полицейских, погибших во время российского удара 2 ноября. На них видно, как люди пытаются укрыться после предупреждения об авиаатаке.
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Что зафиксировали камеры полицейских перед взрывом?
На записях видно, как после предыдущих авиаударов местные жители, полицейские и спасатели помогают пострадавшим. Впоследствии по радио поступает предупреждение о приближении российских управляемых авиабомб. Люди начинают спускаться в подземное укрытие.
В 10:35 на бодикамерах зафиксирован мощный взрыв. Экраны камер вспыхивают оранжевым светом, после чего изображение исчезает. Оба полицейских, чьи камеры зафиксировали эти моменты, погибли. Вместе с ними во время атаки погибли еще двое правоохранителей.
Момент удара по Комышувахе: смотрите видео
Оккупанты сбросили трехтонную управляемую бомбу
Главное управление разведки Минобороны установило, что прямой удар по укрытию нанесла модернизированная трехтонная бомба ФАБ-3000 с модулем планирования УМПК. Следователи Службы безопасности Украины обнаружили обломки соответствующего навигационного крыла, а воронка на месте попадания достигла 30 метров в длину и 20 метров в ширину.
Аналитик по вооружениям Тревор Болл и эксперт Крис Кобб-Смит отметили, что масштабы разрушений и характер повреждения толстых слоев бетона подтверждают применение именно такого тяжелого боеприпаса. Всего после первого сброса оккупанты нанесли по территории еще шесть ударов.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль отреагировала на атаку, подчеркнув, что объявление о раздаче помощи публиковалось заранее.
Либо российские вооруженные силы знали, что там происходит раздача гуманитарной помощи, либо они не предприняли самых простых шагов, чтобы узнать, что происходит в селе, которое они планировали атаковать. В обоих случаях это нападение нарушает основополагающие принципы международного гуманитарного права
По состоянию на 11 ноября в результате удара по Комышувахе известно о 55 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами еще могут находиться люди.
Напомним, что смертоносный авиаудар по поселку произошел 2 ноября, когда российские оккупанты сбросили управляемые бомбы на укрытия гражданских лиц. Этот удар по Комышувахе унес жизни более полусотни человек, до сих пор много пропавших без вести.
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