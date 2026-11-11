Смертельна атака на Комишуваху: CNN показало останні секунди перед російським ударом

Відеозаписи оприлюднив американський телеканал CNN. Журналісти отримали кадри з камер двох поліцейських, які загинули під час російського удару 2 листопада. На них видно, як люди намагаються сховатися після попередження про авіаційну атаку.

Adv

популярні відео

Що зафіксували камери поліцейських перед вибухом? Росіяни вкотре застосували тактику повторного удару: атакували вдруге після того, як на місце першого влучання прибули екстрені служби й люди почали ховатися в укритті.

На записах видно, як після попередніх авіаударів місцеві жителі, поліцейські та рятувальники допомагають постраждалим. Згодом по радіо надходить попередження про наближення російських керованих авіабомб. Люди починають спускатися до підземного укриття.

О 10:35 на бодікамерах зафіксовано потужний вибух. Екрани камер спалахують помаранчевим світлом, після чого зображення зникає. Обидва поліцейські, чиї камери зафіксували ці моменти, загинули. Разом із ними під час атаки загинули ще двоє правоохоронців.

Реклама

Момент удару по Комишувасі: дивіться відео

Окупанти скинули тритонну керовану бомбу

Головне управління розвідки Міноборони встановило, що прямого удару по укриттю завдала модернізована тритонна бомба ФАБ-3000 з модулем планування УМПК. Слідчі Служби безпеки України виявили уламки відповідного навігаційного крила, а вирва на місці влучання сягнула 30 метрів у довжину та 20 метрів у ширину.

Аналітик з озброєння Тревор Болл та експерт Кріс Кобб-Сміт зазначили, що масштаби руйнувань і характер пошкодження товстих шарів бетону підтверджують застосування саме такого важкого боєприпасу. Загалом після першого скидання окупанти спрямували на територію ще шість ударів.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль відреагувала на атаку, підкресливши, що оголошення про видачу допомоги публікували заздалегідь.

Або російські збройні сили знали, що там відбувається роздача гуманітарної допомоги, або вони не зробили найпростіших кроків, аби дізнатися, що відбувається в селі, яке вони планували атакувати. В обох випадках цей напад порушує основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.– Даніель Белль.

Реклама

ФАБ-3000, застосована росіянами під час удару по Комишувасі / CNN

Станом на 11 листопада внаслідок удару по Комишувасі відомо про 55 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що смертоносний авіаудар по селищу стався 2 листопада, коли російські окупанти скинули керовані бомби на укриття цивільних. Цей удар по Комишувасі забрав життя понад пів сотні осіб, досі є багато зниклих безвісти.