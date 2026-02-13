Россия ударила по Конотопу в Сумской области: есть погибшая, в городе исчезла вода

Россия 13 февраля ударила по Конотопу в Сумской области. В результате атаки погибла женщина, а несовершеннолетний парень получил травмы.

Также в городе исчезла вода. Об этом пишет начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Что известно об атаке на Конотоп?

В 15:30 в районе Конотопа фиксировали 2 "Шахеды".

Из-за атаки БпЛА местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Обломок повредил сонную артерию.

Во время удара она находилась в доме.

Женщине было 44 года, звали ее Анна.

Кроме того, есть еще один пострадавший – 16-летний парень, который находился рядом с местом попадания. Его состояние нетяжелое, будет лечиться амбулаторно.

В результате атаки были повреждены жилые дома, здание образовательного учреждения и другие объекты инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются.

