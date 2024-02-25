Оккупанты несколько раз обстреляли город. В результате вражеского удара ранения получила одна женщина. О деталях российской атаки рассказали в ГВА, Донецкой областной прокуратуре и ОВА.

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Вероятно, оккупанты ударили по вокзалу КАБ-250

Украинские правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, ночью 25 февраля 2024 года российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу города Константиновка, вероятно, с использованием КАБ-250,

– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Уточнили, что от взрыва получила ранения женщина 75 лет. На момент атаки она находилась в собственном доме, который оказался в зоне поражения вооружения оккупантов.

Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны, в результате выбитого оконного стекла,

– рассказал "Суспильному" исполняющий обязанности начальника ГВА.

Сергей Горбунов отметил, что вечером 24 февраля было несколько обстрелов из РСЗО, этой ночью – ракетные удары. Опять пострадала гражданская инфраструктура, повреждены несколько частных домов и многоэтажки. В частности, выбиты окна, стекла.

Оккупанты разрушили вокзал в Константиновке / Фото "Суспильного", Донецкой областной прокуратуры

Глава Донецкой ОГА рассказал о последствиях обстрела Краматорского района. Вадим Филашкин отметил, что в Константиновке ранен человек, повреждены 3 учебных заведения, 2 админздания, 12 многоэтажек и 2 частных дома. Кроме того, 21 магазин и 19 торговых павильонов, храм, объект инфраструктуры.

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