Оккупанты несколько раз обстреляли город. В результате вражеского удара ранения получила одна женщина. О деталях российской атаки рассказали в ГВА, Донецкой областной прокуратуре и ОВА.
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Вероятно, оккупанты ударили по вокзалу КАБ-250
Украинские правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, ночью 25 февраля 2024 года российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу города Константиновка, вероятно, с использованием КАБ-250,
– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Уточнили, что от взрыва получила ранения женщина 75 лет. На момент атаки она находилась в собственном доме, который оказался в зоне поражения вооружения оккупантов.
Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны, в результате выбитого оконного стекла,
– рассказал "Суспильному" исполняющий обязанности начальника ГВА.
Сергей Горбунов отметил, что вечером 24 февраля было несколько обстрелов из РСЗО, этой ночью – ракетные удары. Опять пострадала гражданская инфраструктура, повреждены несколько частных домов и многоэтажки. В частности, выбиты окна, стекла.
Оккупанты разрушили вокзал в Константиновке / Фото "Суспильного", Донецкой областной прокуратуры
Глава Донецкой ОГА рассказал о последствиях обстрела Краматорского района. Вадим Филашкин отметил, что в Константиновке ранен человек, повреждены 3 учебных заведения, 2 админздания, 12 многоэтажек и 2 частных дома. Кроме того, 21 магазин и 19 торговых павильонов, храм, объект инфраструктуры.
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Россияне терроризировали не только Константиновку
- Председатель Донецкой ОГА рассказал, что в Марьинской громаде оккупанты обстреляли Красногоровку, Константиновку, Катериновку и Максимильяновку. Среди ночи захватчики обстреляли Селидово – повреждено кафе.
- В Лиманской общине повреждены 3 дома в Закитном.
- В Часовоярской общине агрессор повредил 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.
- В Северской – дом и админздание в Свято-Покровском.
- В Звановской общине захватчики обстреляли Переездное и Верхнекаменское.
- Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Из области эвакуирован 81 человек, в частности, 11 детей.